Strade sicure, il 5/o collabora con i carabinieri di Vipiteno

Gli alpini del 5/o reggimento di Vipiteno, inquadrati nella Brigata Julia, sono nuovamente in partenza nell'ambito dell'operazione "Strade Sicure, attività svolta dall'Esercito impegnato a garantire sicurezza in numerose città italiane al fianco delle forze di Polizia.

Il personale del Reggimento, che andrà a sostituire o rinforzare quello attualmente già impiegato presso il valico del Brennero e la complessa Piazza di Milano, ha già dimostrato come l'elevata preparazione tecnico professionale corroborata dalla costante e sapiente conoscenza dell'ambiente operativo possano garantire un accurato supporto alle forze di Polizia, al fine di garantire un maggior controllo del territorio contrastando la microcriminalità e l'ingresso irregolare dei cittadini stranieri dal valico di frontiera, informano i carabinieri in una nota.

Rivolgendosi nei giorni scorsi al personale del reparto, il comandante del reggimento - colonnello Giulio Monti - ha espresso soddisfazione per quanto quotidianamente svolto dagli uomini e dalle donne del 5/o e si è detto sicuro che i suoi Alpini, sapranno farsi onore anche in questo importante contesto.

Diversi gli argomenti trattati dal comandante della compagnia, cap. Francesco Lorenzi, tra cui le effettive funzioni di pubblica sicurezza che i militari andranno ad esercitare, i riferimenti legislativi che disciplinano i compiti della particolare Operazione Strade Sicure e le tecniche di intervento operativo che gli stessi potranno esercitare nell'assolvimento dei loro compiti.



