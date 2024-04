Riunione Osservatorio permanente sulla criminalità in Trentino

Si è tenuta questa mattina presso il Commissariato del Governo di Trento la 6/a riunione operativa dell'Osservatorio permanente sulla criminalità e sulle possibili infiltrazioni nel tessuto economico provinciale, presieduta dal viceprefetto vicario Massimo Di Donato.

Il viceprefetto vicario - si legge in una nota - ha evidenziato l'importante lavoro di rete e di sinergia che l'organismo sta portando avanti sul territorio con le forze dell'ordine, gli enti, le istituzioni e le associazioni di categoria per prevenire ogni forma di radicamento di fenomeni di criminalità organizzata nel tessuto economico-sociale provinciale.

È stata annunciata la convocazione di una conferenza che si terrà in sala Depero, nel palazzo della Provincia di Trento, giovedì 18 aprile (ore 17) dal titolo "Rischio infiltrazioni della criminalità organizzata in Trentino: azioni di contrasto", durante la quale interverranno il commissario del Governo Filippo Santarelli, il procuratore della Repubblica di Trento Sandro Raimondi, il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti, il presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini e il presidente del Consiglio delle autonomie locali Paride Gianmoena.



