Dal prossimo weekend riparte la campagna 'Due ruote sicure'

Dal prossimo weekend riprenderà l'attività di controllo delle strade della provincia di Trento maggiormente interessate dal "mototurismo". Nel 2023 - informa l'Arma - si è registrato un lieve miglioramento in termini di sinistri e sanzioni nei confronti dei motociclisti.

Sono circa 20 i carabinieri del Trentino che hanno ricevuto un addestramento specifico all'uso della motocicletta di servizio in situazioni di emergenza, per affiancare le pattuglie in auto. Altri 20 sono in procinto di ricevere la formazione per rafforzare la squadra.

Alcuni controlli sono stati svolti già nel weekend di Pasqua.

Sono stati controllati 140 motociclisti, principalmente in val di Ledro, valle dei Laghi e Vallarsa e sugli altipiani sopra Rovereto. Sono state contestate dieci sanzioni, principalmente per velocità e sorpasso.



