Auto in scarpata in Valsugana, muore donna 32enne

Una donna di 32 anni ha perso la vita la scorsa notte in un incidente stradale in Valsugana.

Verso le ore 21 l'automobilista, residente a Scurelle, è uscita di strada con la sua vettura nei pressi di Caldonazzo, finendo nella scarpata del fiume Centa. La donna è stata recuperata dai soccorritori e rianimata sul posto, ma è deceduta poco dopo il ricovero all'ospedale Santa Chiara di Trento. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri per i rilievi di legge.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA