Studio teologico accademico, padre Lintner sarà prefetto

Il prossimo primo settembre, padre Martin Lintner assumerà l'incarico di preside dello Studio teologico accademico a Bressanone. Eletto dal collegio docenti nel novembre 2022, la sua nomina era stata bloccata dal Dicastero vaticano per la cultura e l'educazione, a cui spetta concedere il "nihil obstat" che indica che la persona in questione possiede tutti i requisiti per assumere l'incarico.

Il vescovo, Ivo Muser, ha quindi cercato il dialogo con le autorità vaticane e negli ultimi mesi ha discusso e chiarito con i responsabili le questioni in sospeso. Il risultato è stato positivo ed il cardinale José Tolentino De Mendonca, prefetto del Dicastero per la cultura e l'educazione, ha comunicato al vescovo che "al compimento della procedura della pratica questo Dicastero conferma il suddetto candidato come preside dello Studio teologico".

"Quella che ho ricevuto dal Dicastero - commenta Muser - è una buona notizia per la nostra diocesi e per il nostro Studio teologico accademico. Per me è sempre stato importante rimanere in contatto e in dialogo con i responsabili a Roma. Abbiamo potuto chiarire le questioni aperte e pertanto padre Lintner sarà il preside dello STA dal prossimo primo settembre".

"Ringrazio il preside uscente Alexander Notdurfter per il suo servizio e per aver dato la sua disponibilità a rimanere in carica un altro anno - aggiunge mons. Muser - Auguro al nuovo preside un buon inizio e la benedizione dall'alto. Ringrazio anche i responsabili del Dicastero vaticano per tutti i colloqui personali e telefonici intercorsi e per la decisione presa, che ora spiana la strada alla nomina del nuovo preside da parte mia".

Dal canto suo, Lintner si dice contento che siano state sciolte le riserve nei suoi confronti, anche in relazione alle sue pubblicazioni. "Sono pienamente d'accordo nel voler chiudere questo capitolo, gravoso per tutte le persone coinvolte e potermi concentrare nuovamente sul lavoro teologico. Affronto le nuove sfide come Preside del nostro Studio teologico accademico con gioia e fiducia", ha dichiarato padre Lintner.



