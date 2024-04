Autismo, un gruppo di genitori consegna un documento a Gerosa

Una delegazione di genitori, in rappresentanza di un gruppo formato da oltre 100 persone, ha incontrato la vicepresidente della Provincia di Trento Francesca Gerosa per consegnarle un documento sottoscritto da 1.086 cittadini del Trentino nella Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo.

I genitori - si legge in una nota - hanno chiesto a Gerosa un supporto per i propri figli nelle scuole, attraverso un percorso di accompagnamento e di sostegno che sia costante nel tempo e adeguato alle esigenze specifiche di ogni alunno con disturbi dello spettro autistico.

"Ho promesso un mio impegno concreto per trovare le soluzioni migliori e le risorse necessarie, di fronte a quella che ritengo la giusta richiesta dei genitori per un confronto.

Da parte mia quindi è già stata data la disponibilità ad organizzare un nuovo incontro, insieme agli uffici competenti, con l'obiettivo di approfondire le proposte delle famiglie", ha spiegato Gerosa a margine dell'incontro. "Il tema - ha aggiunto - è complesso, ritengo importante avere la giusta sensibilità per affrontarlo. Non può esserci civiltà senza sensibilità, senza formazione, senza inclusione e senza la comprensione e solidarietà verso le famiglie che vivono una difficoltà quotidiana. Stiamo parlando di un problema molto sentito e sul quale mi confronterò anche con l'assessore alla sanità Mario Tonina per approfondire la tematica in modo ampio e trasversale rispetto alle diverse competenze".



