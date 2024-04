Trovati con 9 chili di droga: arrestati dai carabinieri di Cles

I carabinieri di Cles hanno arrestato tre persone di origini albanesi per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione ha avuto inizio durante i controlli condotti a Cles nel corso della notte tra domenica e lunedì. In quell'occasione i carabinieri hanno fermato un'Audi con tre persone a bordo che, dopo essere state perquisite, sono state trovate in possesso di due dosi di cocaina, una pistola scacciacani e un coltello a serramanico: questi ultimi erano nascosti nel cruscotto del veicolo.

A quel punto - informa l'Arma - i carabinieri si sono recati presso l'abitazione del giovane alla guida dell'auto che era stata fermata per estendere la perquisizione. Arrivati vicino al portone del condominio dove abitava il giovane sono stati notati altri due giovani, anche loro albanesi, che, alla vista dei militari, hanno cercato di nascondere un borsone. Borsone che conteneva circa 8 chili e mezzo di hashish, suddivisi in otto pacchi contenenti ciascuno 20 panetti da circa mezzo etto, più altri sette panetti sfusi e un involucro con sei grammi della stessa sostanza. Entrati nell'appartamento, i carabinieri hanno scoperto una vera e propria "fucina" dove venivano preparate le dosi da spacciare. Sono stati sequestrati complessivamente quasi nove chili di stupefacenti tra hashish e cocaina, che sarebbero stati smerciati nelle valli del Noce già a partire dal giorno di Pasquetta.

Nei confronti delle tre persone è scattata una denuncia alla Procura della Repubblica per violazione delle norme sulle armi e gli oggetti il cui porto è vietato, mentre per la detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio sono scattate le manette: i tre albanesi sono stati arrestati e portati nel carcere di Spini di Gardolo.



