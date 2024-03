Pasqua, gli auguri dell'arcivescovo Tisi alla comunità

"Anche la Pasqua di quest'anno è avvolta dalle tenebre, dalla violenza e dalla guerra. Vi invito a entrare in questo tempo pasquale con una domanda: ho ancora voglia di amare? Ho voglia di mettermi in gioco? Credo ancora all'amore? Il Dio della Pasqua ci regali la convenzione profonda che non c'è alternativa alla bellezza dell'amare, che non c'è futuro senza amore. Buttiamo nella mischia la nostra determinazione a porre gesti di futuro, gesti di bontà e di solidarietà. Contribuiremo a rendere migliore il mondo e goccia dopo goccia vedremo fiorire la speranza della Pasqua. A tutti voi buona Pasqua". Sono gli auguri dell'arcivescovo di Trento Lauro Tisi alla comunità.

Oggi, Sabato Santo, l'arcivescovo confesserà i fedeli per tutta la giornata nella basilica di Santa Maria Maggiore a Trento. Questa sera alle 21 - si legge in una nota dell'Arcidiocesi di Trento - presiederà in cattedrale la celebrazione della Veglia Pasquale con la benedizione del fuoco, l'accensione del cero pasquale e la benedizione dell'acqua. Sarà trasmessa la diretta sul canale YouTube e su Telepace Trento.

Nella Domenica di Pasqua, domani 31 marzo, monsignor Tisi presiederà il solenne pontificale in cattedrale, con inizio alle 10 e sempre in diretta streaming e tv.



