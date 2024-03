Latitante internazionale arrestato sul monte Bondone

I carabinieri di Vaneze Monte Bondone hanno arrestato un cittadino romeno del 1977 nei confronti del quale pendeva un mandato di cattura internazionale a seguito di una condanna per coltivazione di stupefacenti ricevuta in Moldavia.

L'arresto - informa l'Arma - è avvenuto lo scorso fine settimana. Il 47enne, che si trovava in un albergo del Bondone per trascorrere qualche giorno di ferie, è stato raggiunto dai carabinieri che, dopo gli accertamenti del caso, lo hanno portato al carcere di Spini di Gardolo in attesa di estradizione.

L'uomo era stato condannato a circa un anno di reclusione dopo che nel 2021 era stato trovato con una coltivazione di marijuana nella sua casa in Moldavia.



