Rafforzati i controlli in Trentino dopo l'attentato di Mosca

Dopo l'attentato terroristico al "Crocus City Hall" di Mosca, anche in Trentino verranno state rafforzate le attività di vigilanza e controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine. Lo ha deciso il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal commissario del governo di Trento, Filippo Santarelli, in linea con quanto disposto a livello nazionale dal Ministero dell'interno.

Si prevede - comunica il commissariato - la pianificazione di specifici servizi operativi, fissi e dinamici, delle forze dell'ordine, con un'attenzione particolare ai luoghi di maggiore aggregazione e transito, nonché a tutti gli obiettivi sensibili.

Verrà inoltre mantenuta alta l'attenzione per ogni possibile fattore di rischio, anche in relazione alla crisi internazionale in atto.

Per il tradizionale aumento del flusso di auto e persone in occasione delle festività pasquali, è stato disposto il rafforzamento dei servizi di controllo sia sulla rete autostradale e sulle relative aree di sosta, sia sull'intera rete viaria provinciale e sulla viabilità urbana.

Le disposizioni sono state condivise con i vertici delle forze dell'ordine, della polizia stradale e della polizia locale, nonché i rappresentanti della Provincia autonoma e del Comune capoluogo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA