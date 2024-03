Dalla Provincia di Trento 6 nuove e-bike per la Polizia di Stato

È stata completata la fornitura delle e-bike "brandizzate" con il logo della Polizia di Stato.

Nei giorni scorsi la Provincia di Trento ha consegnato alla Questura sei biciclette elettriche, che vanno ad aggiungersi alle altre due che la Polizia di Stato aveva già in dotazione.

Quattro di questi mezzi saranno usati per il servizio a Trento, mentre due andranno al commissariato di Rovereto per la vigilanza del centro storico e dei parchi e due a Riva del Garda per i controlli durante il periodo estivo.

Alle e-bike - fa sapere la Questura di Trento - si aggiunge un super quad elettrico da quattro posti che verrà usato in occasione di eventi e manifestazioni nel centro storico di Trento. Da poco tempo, inoltre, le volanti della Polizia di Stato sono dotate di defibrillatori, dopo che il personale ha ricevuto una formazione sul primo soccorso e sull'utilizzo dello strumento da parte del Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia di Trento.



