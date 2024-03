Sci: trionfo elvetico in superG Saalbach, coppa a Odermatt

In un vero festival elvetico, lo svizzero Stefan Rogentin - primo successo in carriera - ha vinto a Saalbach l'ultimo superG della stagione. Con lui sul podio i suoi connazionali Loic Meillard e Arnaud Boisset. In più la coppa del mondo di SuperG - dopo quella generale e di gigante - è andata allo svizzero Marco Odermatt, oggi quinto.

Miglior azzurro Dominik Paris sesto in 1.14.12. Per l'Italia - su un tracciato molto filante e non difficile, quasi un discesa breve ma con fondo morbido e progressivamente più lento per il sole ed il caldo primaverile - c'è poi Guglielmo Bosca 10/o in 1.14.18 e che così non è riuscito a finire sul podio come terzo miglior supergigantista della stagione.

Più indietro Mattia Casse 15/o in 1.14.76 mentre il gardenese Max Perathoner, fresco campione mondiale juniores e speranza del futuro azzurro, è finito 22/o in 1.16.32.

Domenica per gli uomini la stagione 2023-24 si chiude con l'ultima discesa. In palio anche la coppa di specialità con il solito Odermatt superfavorito.



