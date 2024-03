Gdf arrestano a Merano uomo trovato con hashish e cocaina

La Guardia di finanza ha arrestato a Merano un uomo per spaccio. Durante un controllo stradale l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, ha mostrato evidenti segni di nervosismo quando si è accorto della presenza del cane anti droga e, presagendo il controllo, ha spontaneamente consegnato un involucro contenente circa 2 grammi e mezzo di cocaina. I suoi precedenti di polizia hanno indotto i finanzieri ad estendere le verifiche anche all'abitazione di residenza.

Durante la perquisizione l'unità cinofila ha insistentemente segnalato la possibile presenza di stupefacenti all'interno di un mobile, dal quale i militari hanno estratto un voluminoso involucro che, tuttavia, non conteneva droga, ma un'ingentissima somma di denaro contante di vario taglio, ben 21.500 euro, evidentemente "inquinato" dal tipico odore della cocaina, perché maneggiato subito dopo aver toccato lo stupefacente.

Tale circostanza ha portato le Fiamme gialle meranesi a ritenere che in altri punti della casa potesse essere nascosta anche la droga, che effettivamente è stata, poi, in parte spontaneamente consegnata dall'uomo, in altra parte rinvenuta dalla pattuglia operante. Complessivamente sono stati sottoposti a sequestro ulteriori 35 grammi di cocaina e oltre 330 grammi di hashish, unitamente alla somma di denaro, ritenuta provento di una remunerativa attività di spaccio, testimoniata anche dal rinvenimento di un bilancino di precisione, verosimilmente utilizzato per la ripartizione in dosi dello stupefacente.





