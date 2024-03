Esce di strada a Castello di Fiemme, un 76enne in ospedale

Un uomo di 76 anni è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento in seguito a un'uscita autonoma di strada a Castello, nel Comune di Molina di Fiemme. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo ha perso il controllo dell'automobile sulla quale stava viaggiando per poi scontrarsi violentemente contro un muro a margine della carreggiata stradale. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente, è possibile un malore improvviso.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari, con l'elicottero di Trentino emergenza, i carabinieri della compagnia di Cavalese, a cui sono affidati i rilievi, e i vigili del fuoco volontari della zona.



