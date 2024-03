Ruba otto bottiglie di olio per comprare la cocaina

Ruba otto bottiglie di olio in un supermercato per comprarsi la cocaina: è accaduto a Bolzano.

Protagonista della vicenda è un cittadino marocchino, fermato da una volante della polizia, mentre si trovava nella zona di Piazza Verdi insieme ad un uomo che si è dichiarato di cittadinanza afghana.

Il primo aveva con sé cinque bottiglie d'olio: messo alle strette ha confessato di aver rubato otto bottiglie in un supermercato del centro città e di averne scambiate tre con una dose di cocaina. L'afghano, sulla cui identità sono ancora in corso accertamenti, aveva nascosto sotto gli abiti una tronchese e, per questa ragione, è stato denunciato per porto illegale di oggetti atti ad offendere.

Il cittadino marocchino, che è risultato non aver rispettato il divieto di dimora nella provincia di Bolzano, è stato invece denunciato per la violazione di questo divieto e per furto.

Il questore, Paolo Sartori, ha, inoltre, disposto l'avvio dell'iter di espulsione dei due, con il conseguente trasferimento presso un Centro di permanenza per i rimpatri in attesa di essere scortati nei rispettivi Paesi di origine.





