Dolomiti Superski, 'un'altra stagione da incorniciare'

Mancano poche settimane al termine della stagione sciistica 2023-24, che chiuderà i battenti ufficialmente il 7 aprile, quando singole zone spegneranno gli impianti prima o anche dopo questa data, ma per il Dolomiti Superski è già tempo dei primi bilanci della stagione.

Alla data del 10 di marzo, i primi accessi alle piste in giornata sono cresciuti del 2% nei confronti della stagione scorsa, già tra le migliori di sempre, mentre in termini di passaggi agli impianti, valore che misura la propensione allo sci, il livello è identico all'inverno 2022-23. "Il fatto che l'interesse per lo sci e per la montagna tenga così bene, ci rassicura e ci da la motivazione giusta per mantenere la nostra politica dell'alta qualità offerta ai nostri clienti", dichiara Andy Varallo, presidente di Dolomiti Superski.

Risulta in crescita anche la vendita delle varie tipologie di skipass, fra i quali quello per sei giorni si conferma quale cavallo di battaglia, con un aumento delle vendite del 4%. Sono pressoché raddoppiate, inoltre, le vendite della soluzione Dolomiti Superski Family, che assieme allo stagionale si rivolge soprattutto ad una clientela del posto. "La clientela residente e di prossimità continua a essere il nostro bacino d'utenza più fedele e affezionato e i numeri in forte crescita ci suggeriscono che la gente 'del posto' si identifica con questo sport e con l'offerta che gli operatori del territorio mettono a disposizione di tutti", osserva Thomas Mussner, direttore generale di Dolomiti Superski.

Cresce anche la vendita online di skipass: quasi un cliente su tre sceglie di acquistare lo skipass in rete. Bene anche le tessere My Dolomiti Card ricaricabili. "Quest'anno abbiamo spinto e promosso molto il riutilizzo delle tessere ricaricabili in quanto vorremmo ridurre sempre di più le tessere usa e getta in plastica, dando un contributo tutti insieme alla sostenibilità", spiega Marco Pappalardo, direttore marketing e responsabile del progetto sostenibilità.

Ufficialmente, la stagione invernale 2023-24 di Dolomiti Superski terminerà il 7 aprile con la chiusura di 8 dei 12 comprensori delle Dolomiti, compresi quelli centrali sulla Sellaronda, salvo Arabba, che rimarrà in attività fino al 21 aprile.

Nella prossima stagione invernale, gli impianti di risalita dei primi comprensori entreranno in funzione sabato 30 novembre, mentre il 5 dicembre apriranno le danze anche altre zone, tra cui quelle centrali della Sellaronda. La stagione si protrarrà fino alla domenica 6 aprile 2025, giorno di chiusura della Sellaronda. Anche in questo caso, singoli comprensori e zone chiuderanno prima o dopo questa data, come da consuetudine.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA