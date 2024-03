Siglato il patto di collaborazione 'Plastic free per Trento'

Il Comune di Trento ha siglato con l'associazione Plastic Free il patto "Plastic Free per Trento", che prevede una serie di iniziative di educazione ambientale, sensibilizzare e raccolta dei rifiuti partecipata nei prossimi due anni. La collaborazione, presentata in conferenza stampa, sarà in vigore fino al 31 dicembre 2025 e prevede un intervento anche di Dolomiti ambiente, che gestirà il ritiro dei rifiuti raccolti.

Il prossimo appuntamento organizzato nell'ambito del patto, e patrocinato dalla Provincia autonoma di Trento, è in programma per domenica 24 marzo all'area ex Italcementi, dove i partecipanti si prenderanno cura degli argini del fiume Adige.

Si tratta della seconda azione di "cleanup" dell'anno. La prima, organizzata sempre nell'area ex Italcementi, ha visto la partecipazione di 40 volontari, con il recupero di una tonnellata di rifiuti dispersi nell'ambiente, tra cui 300 chili di bottiglie di vetro e tre sedili di automobili.



