Il Gmm e la Giornata dell'acqua, 'forage per 23.000 persone'

"Oltre 23.000 persone potranno beneficiare direttamente delle nuove fonti d'acqua potabile che saranno costruite dal Gmm in quattro dipartimenti del Benin". Lo riferisce il Gruppo Missionario "Un pozzo per la vita" Merano in vista della Giornata mondiale dell'Acqua, proclamata dall'Onu, che si celebra, come ogni anno, il prossimo 22 marzo.

In totale, spiega il Gmm, saranno costruite sette nuove trivellazioni ("forage") per l'acqua potabile corredate di torre piezometrica e impianto fotovoltaico con pompa ad immersione per altrettanti villaggi. Inoltre, saranno installati un impianto fotovoltaico con pompa ad immersione e serbatoio da 3.000 litri che serviranno ad una trivellazione già realizzata presso la scuola primaria del villaggio di Koussoucoingou. Il costo complessivo del progetto sarà di circa 200.000 euro.



