Bambina segnala al 112 spaccio di droga al parco Ortles

Personale della della Questura è intervenuto al Parco delle Semirurali, in quanto un gruppo di ragazzi stava lanciando dei sassi in direzione del parco e contro le vetrine dei negozi, oltre che sulla pubblica via, mettendo in serio pericolo sia i passanti che le automobili in transito. Il ragazzo responsabile del gesto è stato riaffidato ai genitori, nel frattempo convocati negli Uffici di Largo Palatucci.

Un esempio di educazione e di senso civico, invece, lo ha dato un gruppo di una decina giovanissimi scolari della Scuola Primaria "Langer", che si trova nella zona Firmiano - Don Bosco.

Nel pomeriggio di ieri, infatti, al 112 è arrivata la chiamata di una bambina, chee segnalava che persone sospette si stavano scambiando qualcosa, probabilmente della droga, al parco Ortles.

Seduto su una panchina gli agenti individuavano un soggetto, noto alle forze di polizia, mentre stava consumando sostanze stupefacenti acquistate poco prima. E' stato segnalato per il consumo di stupefacenti, nei suoi confronti il Questore ha emesso le misure di prevenzione personali dell'avviso orale e del divieto di accesso al parco per i prossimi 2 anni. "Si è trattato, quest'ultimo episodio, di una bella lezione di senso civico che giovanissimi scolari delle scuole primarie hanno dato a tutti noi - ha tenuto a mettere in evidenza il questore Paolo Sartori -. Questo a dimostrazione che i pericoli connessi al diffondersi di fenomeni di devianza giovanile vanno innanzitutto prevenuti e contrastati con una costante opera di educazione alla legalità".



