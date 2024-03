Presentata un'offerta per il nuovo ponte di Ravina

La ditta Preve costruzioni spa di Roccavione, in provincia di Cuneo, ha presentato un'offerta per la realizzazione del nuovo ponte di Ravina, di Trento. Si tratta - informa la Provincia - dell'unica offerta arrivata all'Apac per un'opera il cui valore base della gara di appalto, pubblicata lo scorso dicembre, è pari a 12.672.188 euro.

"Il ponte di Ravina è un'opera attesa quanto importante per la città di Trento e per il futuro di quell'area del capoluogo.

La presenza di un'offerta, se valutata positivamente dalla commissione tecnica, fa sì che si possa procedere negli interventi secondo la tabella di marcia predefinita", ha detto il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti.

Il nuovo ponte sull'Adige sarà in acciaio, avrà un'unica campata di 103,5 metri, un arco che raggiungerà i 20 metri di altezza e ospiterà oltre alle corsie di marcia veicolare, una ciclabile e un tracciato pedonale in entrambi i sensi di marcia.

Sarà realizzato ad una quota più alta rispetto a quello attuale di 1,5 metri, e non prevede piloni nell'alveo del fiume, per migliorare la sicurezza idraulica in caso di piena.

L'opera rientra nel quadro di interventi che andranno a modificare l'assetto complessivo della viabilità nell'area di Trento sud, a ridosso del futuro Polo ospedaliero e universitario del Trentino. Si prevede infatti la riorganizzazione dello svincolo tra la strada statale 12, la provinciale 90 e la viabilità cittadina di via al Desert, con la realizzazione di un by pass provvisorio già in fase di cantiere.

Il termine per l'esecuzione del ponte è definito in 580 giorni naturali consecutivi dalla consegna dei lavori.

La seduta di gara è stata sospesa per consentire ad una commissione appositamente nominata di valutare l'offerta tecnica presentata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA