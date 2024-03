Ianeselli, scelta di Trento per il G7 è motivo di orgoglio

"Attorno a questo tavolo, allestito nella sala Falconetto di palazzo Geremia, domani si riuniranno i rappresentanti dei Paesi del G7 (Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti). Il tema all'ordine del giorno è quello, estremamente attuale, dell'intelligenza artificiale. Pensate che solo ieri il Parlamento europeo ha votato l'Ai Act, la prima legge al mondo sull'intelligenza artificiale che si pone un duplice obiettivo: da una parte proteggere le nostre democrazie dalla violazione dei diritti fondamentali, dall'altra assicurare all'Europa un ruolo guida nell'innovazione", A scriverlo sui social è il sindaco di Trento Franco Ianeselli, che ha postato una foto della sala dove si svolgeranno gli incontri del G7, previsto a Trento proprio per domani.

"Trento è stata scelta dal Governo italiano come sede di questo vertice anche grazie all'eccellenza dell'università e dei centri di ricerca trentini. È dunque un motivo d'orgoglio per la città, che però domani vivrà una giornata difficile dal punto di vista del traffico", continua Ianeselli. "Vi invito a informarvi su tutte le limitazioni alla circolazione consultando il sito del Comune e gli organi di informazione locali. Per ridurre i disagi, sono tre i consigli della nostra polizia locale: arrivare in città prima delle 8, privilegiare i mezzi pubblici e, se si deve andare verso Riva del Garda, organizzare l'uscita da Trento prima delle 16 oppure utilizzare via Brescia che è sempre aperta".



