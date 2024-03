Cinema: Provincia Bolzano spende 4 milioni che valgono 11

Nel 2023, la Provincia autonoma di Bolzano ha sostenuto Idm Südtirol-Alto Adige nella realizzazione di 31 opere cinematografiche e televisive, per una somma complessiva che supera i 4 milioni di euro, garantendo 188 giorni di riprese ed un "effetto Alto Adige" quantificabile in un ritorno di oltre 11 milioni di euro. Quello dell'anno scorso è il miglior risultato sul ritorno dell'investimento sul territorio da quando è stato istituito il fondo audiovisivo dell'Alto Adige.

"Puntare sulla valorizzazione del territorio tramite il cinema rappresenta una mossa strategica per elevare ulteriormente l'attrattività del settore turistico in provincia di Bolzano, che si distingue già per l'alta qualità e il notevole volume" ha sottolineato l'assessore all'Istruzione e cultura italiana, Commercio e servizi, Artigianato, Industria, Marco Galateo, che ne ha riferito agli altri membri della Giunta provinciale nel corso della riunione di martedì scorso. Idm Südtirol-Alto Adige gestisce i finanziamenti al settore cinematografico per conto della Provincia di Bolzano, dal 2020., selezionando i progetti, elaborando le richieste di sovvenzioni ed erogando i contributi, in base alle linee guida di investimento stabilite dalla Giunta provinciale e del budget a disposizione. Le riprese in località riconoscibili aumentano la notorietà e la visibilità dell'Alto Adige a livello internazionale. Tra le produzioni più salienti dell'anno passato vi sono "Heart of Stone", il lungometraggio "Sisters", il documentario surreale e poetico "Vista mare", il documentario "Souvenirs of war", il film per famiglie "Lassie - Ein neues Abenteuer", "Lubo" e la serie mystery thriller "Schnee".

"Un esempio eclatante dell'efficacia di questi investimenti è stato il film 'Heart of Stone', girato in Val Senales, che nel suo primo fine settimana di uscita, è stato visto da 33 milioni di persone in tutto il mondo. La prossima sfida consiste nell'incrementare il valore e la qualità del turismo, senza dover necessariamente rincorrere numeri ancora più elevati" ha concluso l'assessore provinciale Galateo.



