Fugatti, 'un centinaio di milioni per riequilibrare i territori'

"Si parla di quasi un centinaio di milioni che servono per riequilibrare i territori del nostro Paese. Qui siamo in terra di autonomia e abbiamo l'ambizione e l'orgoglio per riuscire ad utilizzarli. Questa volontà di voler rispettare i tempi non è autoreferenziale o presunzione ma responsabilità. È in atto un percorso di riconoscimento delle autonomie a livello nazionale. Noi, con Bolzano e le altre regioni e l'input di Giorgia Meloni abbiano impostato un discorso che punta al riconoscimento dell'intesa per la modifica del nostro statuto. Il nostro statuto può essere modificato ma in accordo con i territori. Questo accanto all'autonomia differenziata, ma in un binario parallelo". Così il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, durante il suo intervento in occasione della firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione a Trento.



