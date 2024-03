Valanga su pista in val Senales, verifiche in corso

In val Senales sono in corso delle ricerche dopo che una valanga è scesa fino alla pista che dal ghiacciaio porta a valle. Secondo prime informazioni, non ci dovrebbero essere sciatori travolti dalle masse nevose. Sul posto sono comunque giunti i soccorsi alpini di Gdf, Cnsas e Bergrettung della val Venosta e del meranese con tre elicotteri per effettuare i controlli del caso. Attualmente una cinquantina di soccorritori sono impegnati a sondare in val Senales la zona sulla quale si è abbattuta la valanga. Sono in corso le verifiche in merito a una traccia di sci nella zona della slavina.

Anche a Solda, dopo le intense nevicate dei giorni scorsi, in giornata si sono abbattute due valanghe, senza però causare vittime. Sono in corso degli accertamenti nei confronti di uno sciatore come possibile responsabile di uno dei due distacchi.





