Tennis: Indian Wells, Sinner, 'io favorito? Ascolto poco..'

"Io favorito a Indian Wells? Certo, ho un altro standing rispetto all'anno scorso, ma io ascolto poco perchè so che prima o poi arriverà un giorno difficile".

Parola di Jannik Sinner dopo essersi preso il pass per gli ottavi di finale a Indian Wells: il campione degli Australian Open ha battuto il tedesco Jan-Lennard Struff, n°25 del ranking e ora affronterà Shelton. "Prima o poi - aggiunge l'altoatesino - arriverà una giornata storta, io continuo a lavorare per migliorarmi" Per questo Sinner ha preferito analizzare i momenti della sua 17/a vittoria di fila, che gli ha permesso di andare avanti nel torneo californiano e di battere il record italiano di Adriano Panatta. "Abbiamo preparato bene questa partita, conoscendo in anticipo le mosse di Struff ho servito bene sotto pressione, rispondendo bene. E' difficile giocare contro uno come lui, ma adoro le sfide perché ti rendono più forte. Mi piace giocare queste sfide. Lui si è mosso bene ma io adesso ho fiducia nei miei colpi. E' grazie al lavoro, oggi ho giocato bene, sono contento della mia prestazione".



