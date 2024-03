In Trentino caduti in media 25-30 centimetri di neve

La nevicata di ieri ha comportato accumuli di 25-30 centimetri (in media) a quote attorno ai 1.900 metri. Lo comunica il Servizio gestione strade della Provincia di Trento in una nota. Nel corso della notte sono caduti fino a 60 centimetri di neve al Passo del Tonale. Il pericolo valanghe nella giornata di oggi è pari a 3 (marcato).

Sono chiuse la Ss350 Folgaria-Val d'Astico per lavori a seguito frana, in località Busatti, in prossimità del confine provinciale a Lastebasse; la Ss349 Val d'Assa Pedemontana Costo per lavori a seguito frana a monte di località Pian dei Pradi nel comune di Altopiano della Vigolana; la Sp133 dr tra località Lochere e intersezione tratto di Sp133 di Monterovere (Menador) per lavori a seguito frana; la Sp108 del Val di Centa per smottamento a valle dell'abitato di Centa (in corso le valutazioni di carattere geologico; la Sp212 della Roa per frana nel comune di Castello Tesino; Ss240 Loppio Val di Ledro per lavori a seguito frana a valle dell'abitato di Mezzolago; la Ss45 bis Gardesana Occidentale per frana tra Riva del Garda e Limone.

Sulla Sp25 di Garniga permane il transito a senso unico alternato a monte dell'abitato di Aldeno per lavori a seguito smottamento a monte della sede viaria. Permane il senso unico alternato per smottamento sulla Sp88 della Val di Gresta al chilometro 8,450.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA