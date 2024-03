Musica: Bolzano Festival Bozen tra novità e riconoscimenti

Bolzano Festival Bozen nella capitale delle Dolomiti da fine luglio a inizio settembre. Il direttore artistico Peter Paul Kainrath ne anticipa alcune novità, evidenziando la dimensione musicale della città altoatesina, ancor di più dopo il prestigioso riconoscimento di Città Creativa della Musica da parte dell'Unesco. "Nel prossimo Festival, grazie alla collaborazione della Fondazione Dobbiaco" afferma il direttore artistico Peter Paul Kainrath "riproporremo la quinta sinfonia di Mahler, famosa oltretutto per essere la colonna sonora di "Morte a Venezia", suonata con gli strumenti dell'epoca. Proporremo una sonorità con una patina di 100 anni, andando a connetterci direttamente con il secolo scorso.

Un'esperienza particolare, parte di quel progetto Klang che toccherà poi altre città come Vienna, Amsterdam, Colonia e Praga". Il direttore si sofferma sul riconoscimento a Bolzano di Città Creativa della Musica da parte dell'Unesco. "La nomina dell'Unesco deve essere interpretata come uno sprone per svilupparsi ulteriormente a 360 gradi. La progettualità del sindaco Renzo Caramaschi è importante e lo sono anche le iniziative che compongono un mosaico musicale interessante.

Penso, per esempio, ai lavori sulla musica elettronica e nel tech del Museion, ma anche alla straordinaria tradizione dei cori e delle bande musicali, oltre alla vastità della cosiddetta musica classica".



