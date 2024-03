Incidente stradale a Montagna, coinvolte due auto

Incidente al chilometro 4,5 della via Dolomiti, in Alto Adige, all'altezza di Montagna. Il sinistro stradale, che ha coinvolto due macchine, si è verificato verso le 9 di questa mattina. I vigili del fuoco volontari hanno liberato una persona dalle lamiere dell'auto con l'aiuto dell'attrezzatura idraulica e hanno provveduto alla messa in sicurezza delle vetture e dell'area interessata dall'incidente.

I due feriti sono stati presi in cura dal soccorso sanitario.

L'intervento si è concluso con il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Egna e di Montagna, il soccorso sanitario e le forze dell'ordine.



