Frana sulla Gardesana, Ss45 chiusa tutto il weekend

Rimarrà chiusa, almeno durante questo fine settimana in cui sono previste piogge intense, la Ss45 bis "Gardesana occidentale" che collega Riva del Garda con Limone, interessata ieri sera da una frana sulla sede stradale all'altezza della galleria "Casagranda" e all'inizio della Ponale. Lo comunica la Provincia di Trento in una nota.

Si è svolto alle 9 di questa mattina, anche con l'elicottero, il sopralluogo del Servizio geologico della Provincia per esaminare il punto di distacco. In base alle prime verifiche, la carreggiata è stata investita dalla caduta dei materiali provenienti da un masso di 20 metri cubi che si è staccato dalla parete sovrastante e si è frantumato.

Per precauzione è stata evacuata un'abitazione che si trova lì vicino. Inoltre, è stata già contattata la ditta specializzata che, finito il sopralluogo, se le condizioni di sicurezza lo consentiranno, interverrà subito per effettuare i disgaggi in parete e la pulizia del versante e della strada. La riapertura è prevista il prima possibile considerando le condizioni di sicurezza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA