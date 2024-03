Questore Bolzano firma 6 fogli di via e 7 espulsioni

Sei fogli di via, sette decreti di espulsione e cinque avvisi orali: è questo il bilancio di un'operazione di controllo straordinario effettuato su ordine del nuovo questore di Bolzano Paolo Sartori in piazza Mazzini, nella zona della stazione e nel centro storico.

Un controllo minuzioso è stato effettuato all'interno di edifici abbandonati che si trovano nel capoluogo altoatesino - in particolare nella zona di Salita Sant'Osvaldo - segnalati dalla cittadinanza quale luoghi di ritrovo di soggetti senza fissa dimora, talvolta presenti illegalmente sul nostro territorio nazionale, nonché utilizzati quali punto di riferimento per il compimento di attività illecite.

Un cittadino tunisino, in passato già respinto alla frontiera in Sicilia, nella giornata di mercoledì, dopo essere stato sorpreso in Centro a Bolzano, è stato arrestato. Nei suoi confronti il Questore ha disposto un ulteriore decreto di espulsione. Nel corso delle varie fasi dell'operazione di polizia - effettuate con l'impiego di uomini e donne appartenenti alla Questura, alla polizia ferroviaria, alla polizia locale ed al reparto prevenzione del crimine della polizia di stato - sono stati controllati 5 esercizi pubblici, 43 autoveicoli e 246 persone, di cui 94 straniere e 77 con precedenti penali e/o di Polizia.

"La sinergia tra l'autorità di pubblica sicurezza e le Amministrazioni comunali è imprescindibile nell'ottica di garantire ai cittadini la pacifica convivenza nei territori urbani - ha evidenziato il Questore Sartori -. Ciò consente alle forze di polizia di intervenire in maniera efficace per prevenire e, se del caso, reprimere forme di degrado e situazioni di illegalità diffusa, e ciò grazie anche alla applicazione puntuale e sistematica di misure di prevenzione personali finalizzate ad evitare che soggetti che non rispettano le leggi possano radicarsi in questi territori".



