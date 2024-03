Operai senza stipendi minacciano di buttarsi da un ponteggio

Il mancato pagamento degli stipendi ha portato alcuni lavoratori a minacciare di buttarsi da un ponteggio. È successo a Predazzo, in val di Fiemme, in Trentino.

A far rientrare la situazione l'intervento dei carabinieri e dei sindacalisti della Fillea Cgil Federico Crotti con il responsabile di zona, Manuel Ferrari, allertato da un lavoratore esasperato. I carabinieri hanno verificato che i lavoratori non fossero in nero e li hanno tranquillizzati.

"Da sempre denunciamo condizioni 'borderline' in alcuni cantieri e questo è uno di quei cantieri già segnalato dalla Fillea in passato per la presenza di lavoratori non denunciati in Cassa edile. Anche se le controparti datoriali continuano a negare un accordo sull'istituzione dei rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza, Rlst, siamo convinti che questi potrebbero essere di aiuto per prevenire tanti episodi come questo", commenta Venko Trpeski,della segreteria Fillea.

"Questa vicenda sembra essersi conclusa positivamente ma, al momento, non siamo riusciti ancora a metterci in contatto né con l'impresa né con la committenza per la conferma. Oltre alla mancata retribuzione, abbiamo rilevato che a questi lavoratori, che svolgono attività edile, viene applicato un contratto di lavoro diverso da quello dell'edilizia. Ma faremo verifiche più approfondite insieme agli ispettori della Provincia", aggiungono Ferrari e Crotti.



