Incontro a Trento per sicurezza del personale trasporto pubblico

Primo incontro del tavolo congiunto convocato dal Commissariato del governo della provincia di Trento per affrontare la questione delle aggressioni al personale impiegato sul trasporto pubblico locale. L'incontro, presieduto dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, è stato chiesto dal sindacato Uiltrasporti, in seguito all'istanza delle organizzazioni sindacali di istituire un tavolo specifico esclusivamente per il settore ferroviario.

Gli esponenti di Uiltrasporti - si apprende - hanno evidenziato numerose criticità a bordo dei mezzi pubblici, in particolare ferroviari, chiedendo un potenziamento dell'organico degli agenti di Polizia ferroviaria sia a terra sia a bordo treno, l'aumento dei controlli nelle stazioni intermedie e l'incremento della presenza a terra e a bordo treno di altre forze dell'ordine anche in abiti civili. Per quanto riguarda le richieste alla Provincia, si è parlato di garantire la presenza di telecamere di sorveglianza funzionanti su tutto il materiale rotabile e nelle stazioni principali e intermedie, oltre all'apertura di un presidio Fs Security del gruppo Ferrovie dello Stato a livello provinciale o regionale. Inoltre, si è parlato dell'opportunità dei incrementare il personale ferroviario a bordo dei treni e di istituire squadre con compiti di controlleria e assistenza clienti.

Si è parlato anche della possibilità per il personale a bordo treno di sperimentazione l'uso delle Bodycam. Al riguardo, i sindacati hanno precisato che non verrà opposto "alcun veto preventivo", tuttavia vi è la disponibilità "ad affrontare l'argomento solamente se sono garantite condizioni atte a tutelare i lavoratori".



