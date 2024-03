Usa, più omicidi irrisolti se le vittime sono afroamericane

Negli Stati Uniti la maggior parte dei casi di omicidio irrisolti riguardano casi in cui le vittime sono afroamericne. Lo indica la ricerca pubblicata sulla rivista Criminology, basata su centinaia di migliaia di casi di omicidio avvenuti negli Usa negli ultimi tre decenni e condotta da Gian Maria Campedelli, della Fondazione Bruno Kessler di Trento.

L'analisi dei dati indica che, quando la vittima è afroamericana, la probabilità di risolvere un caso risulta ridotta dal 3,4% al 4.8% dei casi. Una disparità, indica la ricerca, che è moderatamente ma significativamente aumentata nel corso dei tre decenni presi in esame, ossia dal1991 al 2020. Il differenziale, si rileva nella ricerca, è lievemente maggiore per i maschi.

Con un approccio statistico causale, l'articolo affronta un tema spinoso e lungamente dibattuto, e cioè se è vero che i casi di omicidio con vittime afroamericane hanno meno probabilità di essere risolti. I tentativi di affrontare questo problema risalgono agli anni Settanta. Campedelli ha applicato metodologie statistiche utilizzando due fonti: il dataset curato dal Murder Accountability Project, che conta oltre mezzo milione di casi, e il dataset del National Incident-based Reporting System del Fbi.

Nel più ampio dei due dataset, curato dal Murder Accountability Project, si contano dal 1991 al 2020 un totale di 257.000 vittime di colore negli Stati Uniti (264.000, invece, sono le vittime bianche nello stesso periodo). In tale contesto - secondo il ricercatore - il fattore razziale emerge in maniera sostanziale: i modelli stimano che, dato il campione di vittime di colore, negli ultimi tre decenni sono stati risolti fra gli 8.700 e i 12.300 omicidi in meno rispetto al campione di vittime bianche.



