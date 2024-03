Trento pronta ad accogliere il G7, previste numerose limitazioni

In occasione della riunione ministeriale Industria, tecnologia e digitale del G7, in programma il prossimo 15 marzo a palazzo Geremia, palazzo Thun e nella sede della Provincia di Trento, l'amministrazione comunale del capoluogo ha previsto alcune limitazioni alla circolazione viaria, la rimozione di alcuni plateatici e l'introduzione di divieti di sosta. Per permettere lo svolgimento in sicurezza dell'evento - informa una nota - anche il transito pedonale in alcune zone del centro potrà subire alcune limitazioni. Il corpo della polizia locale sarà in servizio al completo con tutti i circa 140 agenti.

In particolare, è prevista una fase preparatoria degli eventi (dalle 22 di giovedì 14 alle 19 di venerdì 15 marzo), in cui sarà delimitato lo spazio in cui si svolgeranno i diversi incontri del G7. Si tratta del perimetro delimitato da via Romagnosi, via Dogana, piazza Dante, via Pozzo, via Orfane, via Cavour, piazza Duomo, via Garibaldi, via Oss Mazzurana e via Alfieri, con rimozione di cantieri edili e plateatici. Dalle ore 22 del 14 marzo, nelle zone comprese tra le vie indicate si prevede il divieto di sosta per tutti i veicoli non autorizzati e non appartenenti all'organizzazione.

Con l'arrivo delle delegazioni, dalle 8.15 di venerdì 15 marzo, è vietata la circolazione nel quadrilatero, con limitazioni anche sulla tangenziale, mentre durante l'evento è confermato il divieto di sosta e fermata fino alle 19 di venerdì 15 marzo sulle vie indicate, mentre l'accesso pedonale è consentito con restrizioni in via Belenzani. Con la partenza delle delegazioni sono previsti deviazioni e divieti di circolazione su alcune vie fino alle ore 18 circa. I taxi faranno servizio dalla stazione ferroviaria con percorsi alternativi e deviazioni.

Durante la giornata di venerdì resteranno chiusi anche gli uffici comunali cittadine. Per l'occasione, cambia anche il calendario della raccolta dei rifiuti nelle zone interessate dalla manifestazione.



