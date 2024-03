Drei Zinnen Ski Raid annullata per rischio valanghe

A causa delle abbondanti nevicate degli ultimi due giorni, il rischio valanghe ad alta quota è aumentato in modo considerevole. Per questo non sarebbe possibile svolgere il Drei Zinnen Ski Raid, previsto per sabato 9 marzo, sul percorso originario. Dato che per il giorno della gara sono previste altre precipitazioni, in parte intense, gli organizzatori non hanno la possibilità di proporre un percorso fuoripista alternativo che possa essere affrontato in sicurezza dalle atlete e dagli atleti. Così, dopo continue consultazioni all'interno del comitato organizzatore, che include componenti molto esperti del soccorso alpino, l'amata gara di sci alpinismo nella zona delle 3 Cime/3 Zinnen Dolomiti è stata annullata.

"Ci dispiace davvero tantissimo dover annullare il Drei Zinnen Ski Raid con così poco anticipo. Ma abbiamo sottolineato continuamento che la sicurezza dei partecipanti viene prima di tutto e che non vogliamo esporli a rischi inutili. Dopo le ultime nevicate la sicurezza non è più garantita. Speriamo di poter svolgere il 25° Drei Zinnen Ski Raid nel 2025 e di poterlo fare sul percorso originale, uno degli itinerari scialpinistici più belli di tutto l'arco alpino", spiegano gli organizzatori.





