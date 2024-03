Steger, 'se sarò eletto segretario Svp sosterrò Kompatscher'

"E' evidente che se dovessi essere eletto segretario della Svp, il presidente Kompatscher, come anche tutti gli assessori, godranno del mio pieno sostegno, che è indispensabile per fare nuovamente crescere il partito". Lo dice il senatore Dieter Steger all'ANSA in merito alla sua possibile candidatura per la successione del segretario Achammer al congresso straordinario a maggio.

"Assumere la guida della Svp non era nei miei programmi, ma se il partito avrà bisogno di me io mi metterò a disposizione perché devo tutto alla Volkspartei", ha proseguito. L'attuale leader della Svp bolzanina ricorda che la decisione spetta comunque alla base del partito durante il congresso straordinario. "Nel frattempo vedremo se ci saranno anche altre candidature. Se posso dare il mio contributo a riunificare il partito e trovare una via comune sarò a disposizione". Steger sottolinea infine che in questi dieci anni della presidenza Kompatscher "ci ha legato sempre una collaborazione leale, ovviamente su alcuni temi siamo stati di vedute differenti, ma questo è il sale per un partito di raccolta come la Svp".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA