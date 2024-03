Pedinava l'ex moglie, divieto di avvicinamento per un 29enne

Continuava a pedinare l'ex moglie nonostante avesse ricevuto l'ammonimento da parte del questore.

Oltre ad appostarsi in luoghi dove sapeva che avrebbe potuto trovarla, non smetteva di inviarle messaggi e di chiamarla per cercare di impedire che iniziasse una nuova relazione sentimentale. La Questura di Trento ha eseguito una misura cautelare di divieto di avvicinamento e di comunicazione con la parte offesa nei confronti di un cittadino tunisino del 1994, indagato per atti persecutori.

Molti di questi comportamenti - si apprende - sono stati portati avanti quando la donna era accompagnata dalla figlia di 4 anni. Dopo aver ricevuto diversi messaggi vocali minacciosi, la vittima era stata costretta a modificare le proprie abitudini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA