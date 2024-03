Orsi: discussione ddl 11 in Consiglio provinciale a Trento

In queste ore nel Consiglio provinciale di Trento si sta discutendo il disegno di legge 11, promosso dall'assessore provinciale Roberto Failoni, che fissa un contingente di orsi ritenuti pericolosi o problematici sopprimibili annualmente. Per il 2024 e il 2025 questo contingente è stato fissato a otto esemplari.

Nel frattempo, davanti al palazzo, in piazza Dante, si sta svolgendo la manifestazione animalista organizzata dalla campagna Stop Casteller per protestare contro il disegno di legge. Sono circa un'ottantina, riferiscono gli organizzatori, i partecipanti.



