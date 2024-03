Kompatscher, 'pronto ad assumere guida Svp in fase transitoria'

Il governatore altoatesino Arno Kompatscher si è detto disposto ad assumere la guida della Südtiroler Volkspartei in una fase di transizione. "L'obiettivo - ha confermato all'ANSA - è quello di riportare unità e calma nel partito in questo periodo movimentato".

"Proprio in quest'ottica - ha proseguito - stiamo discutendo su chi debba essere il nuovo segretario oppure la nuova segretaria della Svp. Quando mi è stato chiesto se fossi disposto ad assumere la carica in una fase di transizione, ho risposto che non sarei contrario se ciò fosse voluto dal partito e se servisse a una pianificazione a lungo termine, anche in vista delle sfide future". Kompatscher, infine, non esclude che, alle prossime elezioni provinciali tra poco meno di cinque anni, la doppia carica di presidente della Provincia e segretario della Svp possa essere ricoperta anche dal suo successore.

Kompatscher, a gennaio, è stato eletto per la terza e ultima volta presidente della Provincia autonoma di Bolzano. Poco dopo l'attuale segretario della Svp Philipp Achammer aveva annunciato un congresso straordinario del partito in primavera, al quale non si ricandiderà. La Volkspartei da tempo è scossa da conflitti interni. Alle provinciali dello scorso ottobre Kompatscher si era confermato campione delle preferenze (58.771), ovvero quasi il doppio del secondo eletto Hubert Messner (30.065).

Il doppio ruolo di presidente della Provincia e segretario della Svp fu interrotto da Luis Durnwalder, che per quasi un quarto di secolo guidò l'Alto Adige, con la motivazione che voleva essere il presidente di tutta la popolazione altoatesina, di tutti i tre gruppi linguistici (tedesco, italiano e ladino).





