Sci: gigante Aspen, in testa Steen Olsen e De Aliprandini 6/o

Il norvegese Alexander Steen Olsen in 1.01.42 e' al comando dopo la prima manche del secondo gigante di cdm di Aspen. Secondo tempo per lo svizzero Loic Meillard in 1.01.51 mentre il terzo e' del suo connazionale Marco Odermatt, il dominatore della stagione, in 1.01.74.

Miglior azzurro - su una pista molto difficile e ghiacciatissima, tutta sopra i 2500 metri di altitudine nel cuore delle Montagne rocciose - e' il trentino Luca De Aliprandini , 6/o in 1.02.03 dopo una prova come sempre tutta all'attacco. De Aliprandini nel gigante di venerdi' aveva chiuso con un bel 5/ posto.

Per l'Italia, con una buona prestazione complessiva favorita dal fondo ghiacciato, piu' indietro e' finito il giovane lombardo Filippo Della Vite, 12/o in 1.02.74, mentre Alex Vinatzer - sesto venerdi' - ha il 14/o tempo in 1.03.00. Poi ci sono Hannes Zingerle 17/o in 1.03.27 e Giovanni Borsotti 19/o in 1.03.45 Seconda manche alle ore 21 italiane.



