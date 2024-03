A Vienna una mostra sui libri dei diplomatici italiani

Nell'ambito del Festival della letteratura italiana "La Fonte", che si svolge a Vienna dall'1 al 3 marzo, è stata allestita la mostra di pannelli "La penna del diplomatico" dedicata ai libri scritti da diplomatici italiani. Il Festival è organizzato ogni anno dall'Istituto Italiano di Cultura di Vienna, dall'Associazione culturale Librai in Corso e dalla Associazione Libellula di Vienna.

La mostra, ideata e realizzata dall'ambasciatore Stefano Baldi, è costituita da 18 pannelli tematici con una selezione di 360 copertine di libri. Illustra un lato meno conosciuto dei diplomatici, rappresentato dai libri che hanno pubblicato. I pannelli, in italiano e inglese, sono realizzati per area tematica e coprono: storia, biografie, memorie e ricordi, politica internazionale, diplomazia, narrativa, poesia e teatro, italiani all'estero, varie, in altre lingue, ambasciate italiane. Ogni pannello contiene anche una breve descrizione dei libri ricompresi in ciascuna tipologia. Un pannello speciale è stato realizzato per l'occasione e riguarda i libri pubblicati da diplomatici scrittori austriaci.

L'esposizione si basa sul più vasto progetto di ricerca "La penna del diplomatico" che l'Autore ha iniziato oltre 20 anni fa con la pubblicazione del libro dallo stesso titolo. La ricerca ha portato finora all'individuazione e catalogazione di oltre 1.400 titoli pubblicati da oltre 340 autori diplomatici dal secondo dopoguerra a oggi, mettendo in luce la considerevole produzione libraria dei diplomatici e valorizzando la loro attività pubblicistica.

Il progetto comprende anche un blog, un sito web e il libro di Stefano Baldi e Pasquale Baldocci: "La penna del diplomatico.

I libri scritti dai diplomatici italiani dal dopoguerra ad oggi" (2006) pubblicato anche in inglese con il titolo "Through the Diplomatic Looking Glass. Books Published by Italian Diplomats Since 1946" (2007). Più di recente Stefano Baldi ha anche pubblicato un repertorio di libri dal titolo "Il diplomatico su carta" (2018).



