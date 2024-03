Strage di Lutago, automobilista condannato a 7 anni

È stato condannato a 7 anni Stefan Lechner, il 29enne di Chienes che, la notte tra il 4 e il 5 gennaio 2020, a Lutago, al volante della sua Audi Tt con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito, investì un gruppo di ragazzi tedeschi, uccidendone sette.

L'imputato, presente stamattina all'udienza, ha lasciato l'aula prima della lettura della sentenza.

L'accusa era di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi e guida in stato di ebbrezza. Il pm Axel Bisignano aveva chiesto 10 anni: alla pena massima di 18 anni prevista per l'omicidio stradale, sono stati tolti sei anni (cioè un terzo) in ragione della scelta del rito abbreviato e altri due per il riconoscimento delle attenuanti generiche.

L'assicurazione aveva già offerto 10 milioni di euro di risarcimento danni per tutte le vittime, ma due parti civili hanno comunque partecipato al processo.



