Controlli del Nas, cibo scaduto in un supermercato a Trento

Il titolare di un supermercato di cibo "etnico" a Trento dovrà pagare 2.000 euro di sanzione dopo un controllo del Nas dei carabinieri. Nell'ambito di una campagna di controlli per la prevenzione della peste suina negli alimenti, il Nas, il Dipartimento di prevenzione dell'Apss ed il Servizio veterinario della Provincia hanno condotto una ispezione nel supermercato, di cui non è stato comunicato il nome, ma che si trova a Trento sud, nella zona delle Albere. Durante i controlli sono stati trovati numerosi alimenti scaduti (95 confezioni) che erano in vendita alla clientela e mescolati ad altri alimenti ancora integri. Il cibo scaduto è stato sottoposto a sequestro amministrativo e sono state proposte prescrizioni per una maggiore frequenza nella pulizia dei pavimenti e maggiori accorgimenti di igiene e organizzazione per evitare contaminazioni nel trattamento degli alimenti (sia carne che pesce).

Sempre in occasione di controlli su negozi "etnici" , questa volta in un negozio a Trento nord- apprende l'ANSA - i Nas hanno inoltre trovato medicinali in vendita senza autorizzazione e senza la necessaria autorizzazione all'importazione. Si tratta di reati per i quali sono previste pene e sanzioni molto elevate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA