Valanga a Racines, ancora gravissima la donna

Restano gravissime le condizioni della giovane turista tedesca, travolta ieri assieme a due amici, da una valanga in val Ridanna durante un'escursione di scialpinismo.

Entrambi erano arrivati in ospedale a Bolzano in un forte stato di ipotermia, uno dei due in arresto cardiaco. I due pazienti sono stati sottoposti alla procedura di riscaldamento corporeo, l'uomo con metodi convenzionali e la donna invece con ossigenazione extracorporea (Ecmo). L'uomo ora è fuori pericolo e stabile, mentre la giovane donna è ancora in condizioni critiche.



