Sottoscritto un protocollo per la sicurezza bancaria in Trentino

Un protocollo d'Intesa per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche e dei clienti, con iniziative concrete per contrastare furti, crimine informatico, rapine e truffe, in particolare si danno degli anziani. È quanto prevede il protocollo sottoscritto dal commissario del governo per la provincia di Trento, Filippo Santarelli, e dal coordinatore del Centro di ricerca sulla sicurezza anticrimine, Marco Iaconis. Il documento prevede l'integrazione e l'aggiornamento del documento adottato in Trentino negli anni scorsi.

"La rilevanza del protocollo sta nella sua attualità: si è infatti tenuto conto delle innovazioni tecnologiche di banche e criminalità, rispondendo alle evoluzioni incredibili registrate negli ultimi anni in tema di cybersicurezza. Si crea uno scudo contro i reati grazie alla forte collaborazione e al dialogo continuo tra forze ordine e mondo bancario", ha detto Santarelli in conferenza stampa.

Nell'accordo è previsto il rafforzamento delle misure di sicurezza anticrimine nel settore bancario, tra cui quelle relative alla "cyber phisical security", oltre alle misure concernenti la prevenzione di reati predatori, atti vandalici e terroristici, truffe alla clientela e aggressioni al personale mediante lo scambio informativo e la collaborazione con le forze di polizia. L'obiettivo è di implementare la collaborazione tra il settore bancario e gli organi di pubblica sicurezza.

"Unendo risorse e professionalità diverse riusciamo a frenare i rischi per la sicurezza. E negli ultimi dieci anni le rapine in italia ai danni delle banche sono calate del 90%", ha concluso Iaconis.



