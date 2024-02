Prefetto, 'richiesta per esercito a Trento inviata al Ministero'

"La proposta del sindaco sull'impiego del personale dell'esercito in città è stata valutata nell'ambito del Comitato di sicurezza pubblica e inviata al Ministero dell'interno per le valutazioni del caso.

Ci vorrà del tempo perché si terrà conto non solo quella locale, ma anche della situazione nazionale". Così il commissario del governo per la provincia di Trento, Filippo Santarelli, a margine della conferenza stampa di sottoscrizione del protocollo per la sicurezza bancaria in Trentino.

"Abbiamo tenuto conto - ha aggiunto il prefetto - della richiesta del sindaco, ma le statistiche a Trento mostrano una riduzione dei reati e una percezione di sicurezza di buon livello. Anche nelle realtà dove sono state segnalate delle criticità registriamo ogni giorno delle operazioni delle forze dell'ordine, svolte da personale in divisa e in borghese. Noi faremo il possibile per raggiungere l'obiettivo di tutti, la sicurezza dei cittadini".



