Chiusa la Ss349 a Cento San Nicolò per rischio frana

La strada statale 349 in località Centa San Nicolò, nel Comune di Altipiano della Vigolana, è stata chiusa oggi alle 19 nel tratto dalla rotatoria di Pian dei Pradi al ristorante "Al Bosco" per il rischio di frana del versante a monte della strada. Lo comunica la Provincia di Trento in una nota.

I sopralluoghi con i geologi sono già stati effettuati in serata, mentre domani è previsto un ulteriore approfondimento tecnico per capire come procedere con l'intervento di messa in sicurezza.

Collegato al primo evento, ad un chilometro di distanza in direzione Folgaria si è verificato un cedimento della rampa della Ss349 che ha reso necessaria l'istituzione di un senso unico alternato di marcia regolato da semaforo.



