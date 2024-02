Valanga a bordo pista a Madonna di Campiglio, nessun ferito

Il Soccorso alpino del Trentino è intervenuto nel primo pomeriggio per una valanga avvenuta a bordo della pista Spinale-Direttissima, nel comprensorio sciistico di Madonna di Campiglio. L'allarme - apprende l'ANSA - è scattato pochi minuti prima delle 14. La pista era stata chiusa per il pericolo di distacchi in seguito alle copiose nevicate delle ultime ore. Non vi sono feriti.

Sul posto sono intervenuti una decina di operatori del Soccorso alpino, tra il personale della stazione di Madonna di Campidoglio, l'equipe tecnica di elisoccorso e un'unità cinofila. Sono state effettuate delle ricerche attraverso l'impiego di Artva, rilevatore Recco, sonde da valanga e cani per la ricerca delle persone. Gli approfondimenti hanno permesso di confermare che nessuno è rimasto travolto nel distacco.





