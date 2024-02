Aquila reale rimessa in libertà a Sella Giudicarie, in Trentino

Un'aquila reale è stata rimessa in libertà dagli operatori del Servizio faunistico della Provincia di Trento nel Comune di Sella Giudicarie. L'animale, un maschio adulto, era stato recuperato dal personale del Corpo forestale trentino lo scorso 24 novembre, in località Cronelle, poco sopra l'abitato di Breguzzo, a seguito della segnalazione di un residente.

Il rapace - si apprende - non era più in grado di volare.

Trasportato presso il Centro recupero animali selvatici (Cras) di Trento, dove sono state appurate difficoltà motorie e la totale paralisi degli arti inferiori a causa di un avvelenamento da piombo. Durante il ricovero l'animale è stato sottoposto a controlli veterinari e ha seguito un percorso di disintossicazione mirato. Sono stati necessari circa cinquanta giorni di degenza e trattamenti per i primi segnali di ripresa.

A circa settanta giorni dal ritrovamento, il rapace è stato trasferito all'interno di un tunnel di 30 metri dedicato alla riabilitazione al volo. Una volta accertati il buono stato di salute e la rinnovata capacità di volare dell'aquila, le operatrici del Cras hanno ritenuto concluso il percorso di recupero e riabilitazione e deciso per il rilascio in libertà, nella stessa area di ritrovamento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA