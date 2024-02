Saldi invernali al via nelle località turistiche altoatesine

Sono iniziate le svendite nelle località turistiche dell'Alto Adige. I saldi invernali 2024 hanno preso il via, a Tires, Castelrotto, Renon, Ortisei, Santa Cristina, Selva Gardena, Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara, Stelvio, Maso Corto, Resia e San Valentino alla Muta e si concluderanno il 23 marzo prossimo.

"Ad influenzare in maniera anche considerevole le svendite ci sono molti fattori, tra cui il meteo o la presenza di turisti con le loro abitudini d'acquisto. Il clima invernale di questi giorni e il paesaggio innevato sono i requisiti ideali per un buon avvio dei saldi e una vendita soddisfacente di certi articoli. Il primo fine settimana ha visto una buona partecipazione. E va bene anche la data di avvio successiva al carnevale", affermano il presidente dell'Unione commercio turismo servizi Alto Adige, Philipp Moser, ed il presidente della categoria Federmoda nell'Unione, Markus Rabanser. In tutti gli altri Comuni dell'Alto Adige, invece, i saldi invernali si sono già conclusi lo scorso 10 febbraio.

"l saldi invernali sono un fattore determinante per l'economia locale nelle località turistiche. Permettono infatti ai commercianti al dettaglio di fare spazio alle nuove collezioni e, allo stesso tempo, ai clienti di potere acquistare prodotti di qualità a prezzi convenienti", conclude Rabanser.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA